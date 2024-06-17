Що передбачає план НАТО щодо підтримки України і чому Альянс не схвалив фінансування

Наприкінці минулого тижня міністри оборони країн НАТО готували рішення, ідея яких – забезпечення довготривалої прогнозована підтримка України.

Частину задуманого вони навіть схвалили: підсумком брюссельської зустрічі став документ з амбітною назвою "Оперативний план розширення підтримки України".

План фінансування України, який передбачає виділення країнами Альянсу щорічної допомоги на рівні 40 млрд євро на рік, несподівано заблокувала держава, яку зазвичай зараховують до відданих друзів Києва. Звісно, це не Угорщина.

Про те, чому ми отримали таку підніжку від держави-союзника і чи можливо буде розблокувати прийняття плану фіндопомоги читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої НАТО готується до Трампа. Як Альянс хоче змінити допомогу Україні та хто виступає проти. Далі – стислий її виклад.

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Піврічна затримка затвердження допомоги від США, невтілений план ЄС з виробництва мільйона снарядів, ризики повернення Трампа до Білого дому... За останні місяці перед Україною виникли складнощі в постачанні західної зброї та необхідного фінансування для боротьби з російською агресією.

У зв’язку з цим, у квітні генсек Столтенберг почав просувати ідею щодо забезпечення "надійної і передбачуваної" безпекової підтримки Україні на довгострокову перспективу.

Для цього Столтенберг запропонував спеціальний план, який врешті-решт назвали "Оперативний план розширення підтримки України".

За його задумом, у майбутньому НАТО візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та навчань для українських Збройних Сил. При цьому очільник Альянсу уточнив, що НАТО не перебере від США відповідальність за "Рамштайн" – цей формат збережеться.

Натомість НАТО продублює інший американський механізм.

Йдеться про підпорядковану Пентагону Групу сприяння безпеці в Україні (SAG-U), яка функціонує при європейській штаб-квартирі Збройних сил США у німецькому Вісбадені. SAG-U, яку очолює генерал Крістофер Каволі (командувач військами США в Європі), компонує пакети військової допомоги Україні, запчастини, надає ремонтні можливості, а також координує навчання українських військовослужбовців.

Але тепер у цієї групи з’явиться "натовський близнюк".

Причому новими командними структурами Альянсу, які відповідатимуть за поставки зброї Україні, теж керуватиме генерал Каволі, та й розташована вона буде у тому-таки Вісбадені.

А у східній частині Альянсу будуть створені логістичні вузли під керуванням цього "близнюка".

Нова система допоможе забезпечити стабільність безпекових постачань для України, переконаний генсек. "Сильніша роль НАТО допоможе Україні отримати передбачуваність, якої вона потребує", – резюмує він.

Разом з тим, міністрам оборони країн НАТО не вдалося домовитися про ухвалення довгострокових фінансових зобов’язань для допомоги України.

Варто уточнити: запропонована сума в 40 млрд євро відповідає нинішньому рівню підтримки України. Але Столтенберг хотів зробити її нижньою планкою обсягів допомоги Києву.

При цьому йшлося про ухвалення рішення щодо того, що мінімальний внесок кожної країни пропорційний розміру її ВВП. (Це, до слова, означає, що приблизно половину з цієї суми все одно мають забезпечити Сполучені Штати.)

Проте цей план не вдалося схвалити. Перепоною стала незгода Італії. Для неї це завеликі інвестиції.

За словами Столтенберга, країни НАТО "продовжують погоджувати позицію" з цього питання до саміту у Вашингтоні.

Докладніше – в матеріалі Ірини Кутєлєвої НАТО готується до Трампа. Як Альянс хоче змінити допомогу Україні та хто виступає проти.