НАТО схвалив план розширення підтримки України

Міністри оборони країн НАТО хвалили "оперативний план розширення підтримки України", який передбачає більшу роль Альянсу в постачанні зброї та навчанні українських військових.

Як повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя, про це під час пресконференції заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

План передбачає, що в майбутньому Альянс візьме на себе міжнародну координацію поставок зброї та тренувань для Збройних сил України.

Як відомо, схвалення "оперативного плану" тривалий час блокувала Угорщина, позаяк НАТО ухвалює всі рішення консенсусом. Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан посилався на те, що ініціатива Альянсу може призвести до "прямої конфронтації" з Росією.

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Але перед міністерською зустріччю у Брюсселі Орбан зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом і погодився зняти вето в обмін на обіцянку, що Угорщина не буде брати участі в навчанні українців і фінансувати постачання зброї.