Что предусматривает план НАТО по поддержке Украины и почему Альянс не одобрил финансирование

В конце прошлой недели министры обороны стран НАТО готовили решения, идея которых – обеспечение долговременной прогнозируемой поддержки Украины.

Часть задуманного они даже одобрили: итогом брюссельской встречи стал документ с амбициозным названием "Оперативный план расширения поддержки Украины".

План финансирования Украины, который предусматривает выделение странами Альянса ежегодной помощи на уровне 40 млрд евро в год, неожиданно заблокировало государство, которое обычно причисляют к преданным друзьям Киева. Конечно, это не Венгрия.

О том, почему мы получили такую подножку от государства-союзника и возможно ли будет разблокировать принятие плана финпомощи, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой НАТО готовится к Трампу. Как Альянс хочет изменить помощь Украине и кто выступает против. Далее – краткое ее изложение.

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Полугодовая задержка утверждения помощи от США, невоплощенный план ЕС по производству миллиона снарядов, риски возвращения Трампа в Белый дом… За последние месяцы перед Украиной возникли сложности в поставках западного оружия и необходимого финансирования для борьбы с российской агрессией.

В связи с этим еще в апреле Столтенберг начал продвигать идею по обеспечению "надежной и предсказуемой" безопасности поддержки Украины на долгосрочную перспективу.

Для этого Столтенберг предложил специальный план, который в конце концов назвали "Оперативный план расширения поддержки Украины".

По его замыслу, в будущем НАТО возьмет на себя международную координацию поставок оружия и учений для украинских Вооруженных Сил. При этом глава Альянса уточнил, что НАТО не переберет от США ответственность за "Рамштайн" – этот формат сохранится.

Зато НАТО продублирует другой американский механизм.

Речь идет о подчиненной Пентагону Группе содействия безопасности в Украине (SAG-U), которая функционирует при европейской штаб-квартире Вооруженных сил США в немецком Висбадене. SAG-U, которую возглавляет генерал Кристофер Каволи (командующий войсками США в Европе), компонует пакеты военной помощи Украине, запчасти, предоставляет ремонтные возможности, а также координирует обучение украинских военнослужащих.

Но теперь у этой группы появится "натовский близнец".

Причем новыми командными структурами Альянса, которые будут отвечать за поставки оружия Украине, тоже будет руководить генерал Каволи, да и расположена она будет в том же Висбадене.

А в восточной части Альянса будут созданы логистические узлы под управлением этого "близнеца".

Новая система поможет обеспечить стабильность безопасности поставок для Украины, убежден генсек. "Сильная роль НАТО поможет Украине получить предсказуемость, в которой она нуждается", – резюмирует он.

Вместе с тем, министрам обороны стран НАТО не удалось договориться о принятии долгосрочных финансовых обязательств для помощи Украине.

Стоит уточнить: предложенная сумма в 40 млрд евро соответствует нынешнему уровню поддержки Украины. Но Столтенберг хотел сделать ее нижней планкой объемов помощи Киеву.

При этом речь шла о принятии решения о том, что минимальный вклад каждой страны пропорционален размеру ее ВВП. (Это, к слову, означает, что примерно половину из этой суммы все равно должны обеспечить Соединенные Штаты.)

Однако этот план не удалось одобрить. Преградой стало несогласие Италии. Для нее это слишком большие инвестиции.

По словам Столтенберга, страны НАТО "продолжают согласовывать позицию" по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой НАТО готовится к Трампу. Как Альянс хочет изменить помощь Украине и кто выступает против.