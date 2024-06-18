П’ять союзників у НАТО витрачають на оборону вже понад 3% ВВП

П’ять країн-членів НАТО у 2024 році витратять на оборону понад 3% їхнього ВВП, тоді як цільовий показник витрат складає 2% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому звіті НАТО на основі даних щодо запланованих витрат, наданих союзниками.

На першому місці за обсягами витрат відносно розміру економіки опиняється Польща (4,12% ВВП), на другому – Естонія (3,43%), наступні позиції займуть США (3,38%), Латвія (3,15%) та Греція (3,08%).

У "першій десятці", крім них (у порядку спадання) також Литва, Фінляндія, Данія, Британія та Румунія.

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Витрати багатьох країн, порівняно з 2014 роком, зросли удвічі або навіть більш ніж утричі.

Німеччина цьогоріч вперше з 2014 року досягне показника 2% і навіть перевищить його.

Водночас у п’ятірці країн за найменшими витратами відносно розміру економіки опинилися Італія, Канада, Бельгія, Люксембург (хоча він серед країн, які радикально наростили витрати, порівняно з 2014 роком), Словенія, та, на останньому місці, Іспанія.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цьогоріч цільового показника досягнуть або навіть перевищать його понад 20 союзників.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда хоче просувати ідею про те, щоб підвищити цільовий показник до 3% ВВП.

