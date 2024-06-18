Пять союзников в НАТО тратят на оборону уже более 3% ВВП

Пять стран-членов НАТО в 2024 году потратят на оборону более 3% их ВВП, тогда как целевой показатель расходов составляет 2% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном отчете НАТО на основе данных о запланированных расходах, предоставленных союзниками.

На первом месте по объемам расходов относительно размера экономики оказывается Польша (4,12% ВВП), на втором – Эстония (3,43%), следующие позиции займут США (3,38%), Латвия (3,15%) и Греция (3,08%).

В "первой десятке", кроме них (в порядке убывания) также Литва, Финляндия, Дания, Великобритания и Румыния.

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Расходы многих стран, по сравнению с 2014 годом, выросли вдвое или даже более чем втрое.

Германия в этом году впервые с 2014 года достигнет показателя в 2% и даже превысит его.

В то же время в пятерке стран по наименьшим расходам относительно размера экономики оказались Италия, Канада, Бельгия, Люксембург (хотя он среди стран, которые радикально нарастили расходы по сравнению с 2014 годом), Словения, и, на последнем месте, Испания.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году целевого показателя достигнут или даже превысят его более 20 союзников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда хочет продвигать идею о том, чтобы повысить целевой показатель до 3% ВВП.