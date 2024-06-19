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Чинну президентку Європарламенту офіційно висунули на другий термін

Новини — Середа, 19 червня 2024, 17:25 — Олег Павлюк

Найбільша група Європейського парламенту, правоцентристська Європейська народна партія, 19 червня офіційно висунула Роберту Метсолу на другий термін на посаді президента цього органу.

Про це ЄНП сповістила в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні йдеться, що Європейська народна партія висунула Метсолу "кандидатом на посаду президента Європейського парламенту".

Роберта Метсола працює в парламентському органі ЄС із 2013 року після перемоги на проміжних виборах.

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Її обрали головою Європейського парламенту у січні 2022 року після раптової смерті тодішнього президента Давіда Сассолі.

Про останні вибори до Європарламенту читайте у статті Європа йде вправо. Що означають результати євровиборів та чому вони стали історичними.

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