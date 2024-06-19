Чинну президентку Європарламенту офіційно висунули на другий термін
Найбільша група Європейського парламенту, правоцентристська Європейська народна партія, 19 червня офіційно висунула Роберту Метсолу на другий термін на посаді президента цього органу.
Про це ЄНП сповістила в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
У повідомленні йдеться, що Європейська народна партія висунула Метсолу "кандидатом на посаду президента Європейського парламенту".
❗ The EPP Group has just nominated Roberta Metsola as the candidate for the office of President of the European Parliament.#EUelections2024 @RobertaMetsola pic.twitter.com/nxZQH6vkoBРеклама:– EPP Group (@EPPGroup) June 19, 2024
Роберта Метсола працює в парламентському органі ЄС із 2013 року після перемоги на проміжних виборах.
Її обрали головою Європейського парламенту у січні 2022 року після раптової смерті тодішнього президента Давіда Сассолі.
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