Действующего президента Европарламента официально выдвинули на второй срок

Крупнейшая группа Европейского парламента, правоцентристская Европейская народная партия, 19 июня официально выдвинула Роберту Метсолу на второй срок на посту президента этого органа.

Об этом ЕНП сообщила в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В сообщении говорится, что Европейская народная партия выдвинула Метсолу "кандидатом на пост президента Европейского парламента".

❗ The EPP Group has just nominated Roberta Metsola as the candidate for the office of President of the European Parliament.#EUelections2024 @RobertaMetsola pic.twitter.com/nxZQH6vkoB

