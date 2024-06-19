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Действующего президента Европарламента официально выдвинули на второй срок

Новости — Среда, 19 июня 2024, 17:25 — Олег Павлюк

Крупнейшая группа Европейского парламента, правоцентристская Европейская народная партия, 19 июня официально выдвинула Роберту Метсолу на второй срок на посту президента этого органа.

Об этом ЕНП сообщила в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В сообщении говорится, что Европейская народная партия выдвинула Метсолу "кандидатом на пост президента Европейского парламента".

Роберта Метсола работает в парламентском органе ЕС с 2013 года после победы на промежуточных выборах.

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Она была избрана председателем Европейского парламента в январе 2022 года после внезапной смерти тогдашнего президента Давида Сассоли.

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