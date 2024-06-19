Действующего президента Европарламента официально выдвинули на второй срок

Крупнейшая группа Европейского парламента, правоцентристская Европейская народная партия, 19 июня официально выдвинула Роберту Метсолу на второй срок на посту президента этого органа.

Об этом ЕНП сообщила в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В сообщении говорится, что Европейская народная партия выдвинула Метсолу "кандидатом на пост президента Европейского парламента".

❗ The EPP Group has just nominated Roberta Metsola as the candidate for the office of President of the European Parliament.#EUelections2024 @RobertaMetsola pic.twitter.com/nxZQH6vkoB Реклама: June 19, 2024

Роберта Метсола работает в парламентском органе ЕС с 2013 года после победы на промежуточных выборах.

Она была избрана председателем Европейского парламента в январе 2022 года после внезапной смерти тогдашнего президента Давида Сассоли.

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