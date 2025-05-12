Глава МЗС Естонії: Путін розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередника

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, коментуючи пропозицію Владіміра Путіна про прямі переговори з Україною у Стамбулі, заявив, що господар Кремля свідомо гальмує мирний процес.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна зазначив, що не вірить у щирі наміри російського очільника досягти миру.

"Єдиний, хто насправді прагне перемир'я – це Україна. Причому робить це цілком відкрито: з ініціативи президента Зеленського, а також за відчутної підтримки з боку США, включно з Трампом, і всієї Європи", – сказав він.

За словами очільника естонського МЗС, Путіну "вистачило б одного розпорядження, щоб перемир'я набуло чинності".

"Але, схоже, Путін цього перемир'я не хоче. Тепер він, схоже, розставляє нову пастку, використовуючи Туреччину як посередника, щоб почати якісь двосторонні переговори", – резюмував Тсахкна.

Путін раніше казав, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що вимагає від України погодитися на зустріч з РФ у Стамбулі, попри те, що Москва ігнорує умову "спершу перемир’я, потім переговори".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.