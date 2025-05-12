У Німеччині тисячі людей вимагали заборонити ультраправу "АдН"

У низці міст Німеччини напередодні тисячі людей вийшли на акцію проти правого екстремізму і з вимогою заборони партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Демонстрації були організовані мережею "Разом проти правих" та іншими громадськими організаціями.

У Берліні протестувальники зібралися біля Бранденбурзьких воріт. За оцінками поліції, до кінця дня кількість учасників становила близько 4000 осіб, організатори ж нарахували близько 7500 учасників.

dpa

dpa

Близько 2500 демонстрантів вийшли на вулиці Мюнхена, а загалом про проведення акцій оголосили у понад 60 містах по всій країні.

Організатори закликали політичних лідерів почати офіційну процедуру щодо заборони ультраправої "АдН".

У своїй заяві вони стверджують, що питання про заборону партії слід розглядати не як політичне рішення, а як юридичне питання.

"Щоб прояснити це питання, політики повинні знайти в собі мужність і подати клопотання про заборону", – йдеться в заяві.

Організатори закликають законодавчі органи Бундестаг і Бундесрат, а також новий федеральний уряд під керівництвом канцлера Фрідріха Мерца ініціювати процедуру заборони "АдН" у Федеральному конституційному суді.

Заклики до заборони партії посилилися після того, як на початку цього місяця Федеральний офіс захисту конституції (BfV) почав класифікувати "АдН" як "підтверджену правоекстремістську" організацію, підвищивши її статус з "підозрюваної".

Нова класифікація дозволила розширити повноваження з нагляду.

Однак згодом BfV призупинило класифікацію, поки "АдН" продовжує судовий процес. До винесення рішення адміністративним судом Кельна відомство продовжуватиме розглядати партію як "підозрювану".

Детальніше читайте у статті: Заборона "Альтернативи": чи зважиться Німеччина покарати головну проросійську партію.