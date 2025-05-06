Як Трамп атакує Світову організацію торгівлі і чи зможе вона встояти

Глобальна торгова війна, ініційована президентом США Дональдом Трампом, вже стала серйозним випробуванням для Світової організації торгівлі (СОТ). Односторонні мита, блокування апеляційного органу та фінансовий тиск поставили під сумнів не лише ефективність організації, а й саму концепцію багатостороннього врегулювання торговельних відносин.

Китай оскаржує дії США у СОТ, але водночас відповідає дзеркально – також порушуючи правила організації. Це створює небезпечний прецедент, який може бути привабливим для інших країн.

Про те, чи здатна Світова організація торгівлі пережити Трампа і чи може бізнес й надалі покладатися на її механізми захисту, читайте в статті партнерки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олени Омельченко Момент істини для СОТ: чи переживе світова торгова система Дональда Трампа.

Стаття вийшла в рамках спецпроєкту "Торгові війни", який виходить за підтримки юридичної фірми "Ілляшев та Партнери". Далі – стислий виклад статті.

Хоча у ЗМІ торгову війну Трампа часто пов'язують винятково з Китаєм, насправді мита США зачепили й багатьох союзників.

Вашингтон обґрунтовує свої дії статтею XXI Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (GATT), яка дозволяє обмеження з міркувань національної безпеки.

Стаття XXI GATT формально дозволяє країнам обмежувати торгівлю задля захисту життєво важливих інтересів у сфері безпеки. Проте її зміст завжди тлумачився вузько, щоб уникнути зловживань.

Широке американське тлумачення загрожує перетворити виняток на норму – що ставить під загрозу всю архітектуру СОТ.

Це не єдина атака адміністрації Трампа на Світову організацію торгівлі. У 2019 році, під час першої каденції Дональда Трампа, США заблокували призначення суддів до апеляційного органу. Це фактично паралізувало систему вирішення спорів – без апеляційного рівня рішення не набирають чинності.

Таким чином, країни можуть ухилятися від відповідальності, а інші – не можуть захистити свої інтереси через СОТ.

Одночасно це відкриває шлях до безкарного застосування односторонніх мит.

У березні 2025 року США оголосили про призупинення внесків до бюджету СОТ за 2024-2025 роки, посилаючись на внутрішній перегляд міжнародного фінансування.

І якщо раніше США блокували лише апеляційний орган, то тепер фінансова блокада ускладнює всю діяльність СОТ.

Ці кроки є частиною ширшої стратегії ізоляціонізму. За президентства Трампа Сполучені Штати скорочують свою участь у міжнародних інституціях, які не відповідають політиці "Америка передусім".

Торгова війна, юридичні маніпуляції та фінансовий тиск з боку США стали каталізаторами деградації багатосторонньої системи торгівлі. Це не лише порушення норм – це руйнування довіри й принципу співпраці.

Проте це не означає, що система приречена. Після блокування апеляційного органу країни-члени СОТ (зокрема ЄС) домовилися про тимчасовий апеляційний механізм. Це приклад того, як держави шукають способи зберегти передбачуваність навіть за критичних умов.

Це особливо важливо для України.

Ми не є торговельним гігантом, а тому життєво зацікавлені у стабільних і передбачуваних правилах.

Тому не варто передчасно "хоронити" СОТ. Україна має використовувати ті можливості, які дає членство. Торгові справи тривають роками, і цілком можливо, що до моменту рішення світ знову повернеться до логіки правил.

СОТ ще можна реформувати – для цього потрібна політична воля.

Докладніше – у матеріалі Олени Омельченко Момент істини для СОТ: чи переживе світова торгова система Дональда Трампа.