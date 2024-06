ЕС на год продлил соглашение о "транспортном безвизе" с Украиной

Еврокомиссия и Украина на год продлили действие соглашения о либерализации грузовых перевозок, известное как "транспортный безвиз".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сообщил, что Еврокомиссия и Украина на год продлили соглашение о "транспортном безвизе" с возможность автоматически продлить его до конца 2025 года.

🇺🇦 🇪🇺 Ukraine and the European Commission have extended the agreement on the liberalisation of freight transport by one year, with the possibility of an automatic extension until the end of 2025. This is an important step towards integrating #Ukraine into the EU area, increasing…

