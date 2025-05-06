Нова глава посольства США вже поговорила з Єрмаком

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс у вівторок, 6 травня, зустрілась із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", сказали в пресслужбі ОП.

Під час зустрічі з американською дипломаткою Єрмак подякував США за підтримку України та висловив сподівання на співпрацю з адміністрацією Дональда Трампа.

"Він акцентував, що важливо встановити повне, безумовне припинення вогню, яке має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого й тривалого миру", – ідеться в пресрелізі ОП.

Фото: пресслужба ОП

Також очільник Офісу президента згадав про нещодавній дозвіл Державного департаменту США на продаж Україні послуг із обслуговування літаків F-16 і підписання угоди про мінеральні ресурси.

Нагадаємо, Джулі Девіс приступила до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах в посольстві США в Києві 5 травня, з 2023 року вона обіймає посаду посла США на Кіпрі й залишатиметься акредитованою там протягом свого перебування в Києві.

Зазначимо, що наразі Девіс лише тимчасово очолить посольство США в Україні: призначення посла вимагає схвалення Сенату, тоді як тимчасового повіреного у справах призначає адміністрація президента.

Перед цим послом США в Україні була Бріджит Брінк, про відставку якої стало відомо у квіті. За даними ЗМІ, посол вирішила залишити посаду на тлі посилення розбіжностей з адміністрацією Трампа.