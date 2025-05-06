У Франції почали приймати запити на компенсації бізнесу через збитки у зв’язку з Олімпіадою

У Франції відкрили прийом заявок на компенсації підприємцям, які зазнали збитків через обмеження, зумовлені проведенням Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор 2024 року.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З 6 травня французькі підприємці, які вважають себе постраждалими через організаційні обмеження, пов’язані з Олімпіадою-2024, можуть подавати заявки на отримання компенсацій.

Через те, що підготовка до змагань і їхнє проведення супроводжувалися численним перекриттям вулиць у Парижі і столичному регіоні, деякі бізнеси втратили потенційний виторг. Зокрема, ресторатори у цих зонах скаржилися на значне падіння відвідуваності через те, що в ті дні клієнти могли дістатися до них лише через контроль безпеки за спеціальними QR-кодами.

У заявках підприємці повинні надати докази втрати прибутку у ці дати і продемонструвати прямий зв’язок з "олімпійськими" обмеженнями. Для тих, хто готується подавати заявки, зробили пояснювальні методички.

Французькі правоохоронці заявили, що запобігли трьом спробам терактів у Парижі та інших містах під час проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор.