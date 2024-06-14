У Румунії офіційно взяли на озброєння другу систему ППО Patriot

Румунські Збройні сили 14 червня офіційно взяли на озброєння другий зенітно-ракетний комплекс Patriot, придбаний у Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

На полігоні "Капу-Мідія" в румунському повіті Констанца військові випустили дві ракети з ЗРК Patriot по цілях – дронах, ознаменувавши початок його бойової роботи. На церемонії були присутні десятки солдатів і офіцерів із краї НАТО.

Система ППО надійде на постійне бойове чергування наступного тижня та буде розгорнута неподалік одного з великих румунських міст.

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ЗРК Patriot є найбільшою оборонною закупівлею Румунії за останні десятиліття. Країна заплатила чотири мільярди доларів за сім систем. На сьогодні США поставили чотири з них, а решта три мають прибути до 2027 року.

Перша система ППО Patriot була введена в експлуатацію в листопаді 2023 року, але через технічну проблему були зірвані навчання з першими реальними стрільбами з цього комплексу.

У травні цю систему розгорнули поблизу Бухареста біля важливого стратегічного об’єкта.

Це відбулось через день після того, як президент Клаус Йоганніс заявив із Білого дому, де він перебував, що Румунія може розглянути передачу Україні одного зі своїх комплексів Patriot.