У Румунії спіймали українця, який хотів дати митникам хабара у $20 тисяч

Румунські правоохоронці напередодні затримали громадянина України під час спроби дати 20 тисяч доларів митникам у порту Констанца, щоб йому дозволили безмитно ввезти в країну контейнер з взуттям.

Про це 1 червня повідомило Національне антикорупційне управління Румунії, передає "Європейська правда".

За даними слідства, протягом травня українець нібито кілька разів пообіцяв румунському митнику 90 тисяч доларів, щоб він посприяв ввезенню в Румунію чотирьох контейнерів з "відомими брендами взуття".

"Обвинувачений пообіцяв перерахувати за три контейнери суму в розмірі 20 тисяч доларів США за контейнер, а за четвертий – 30 тисяч доларів США", – йдеться в повідомленні антикорупційного органу Румунії.

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Чоловіка затримали 31 травня на одну добу під час спроби дати перші 20 тисяч доларів. У суботу його доставлять до суду Констанци, де прокуратура клопотатиме про арешт на 30 днів.

Напередодні в Молдові повідомили про затримання громадянина України, який пропонував голові інспекторату поліції Кишинева 20 тисяч доларів за звільнення його нелегального бізнесу від перевірок.

Правоохоронця через відмову взяти хабар достроково підвищили у званні.

Крім того, в Румунії цього тижня затримали жебрака, який хотів дати поліцейському хабара.