Що дають Україні нові правила роботи "транспортного безвізу" із ЄС

20 червня Україна та Єврокомісія на рік продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Йдеться про "транспортний безвіз" – можливість виконувати двосторонні та транзитні вантажні перевезення між Україною та державами ЄС без потреби у спеціальних дозволах.

Проте якщо рік тому жодних змін не вносили, то цього разу "транспортний безвіз" містить оновлення.

Докладно про зміни в Угоді про лібералізацію вантажних перевезень – в колонці заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС. Далі – стислий її виклад.

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За оновленою Угодою, як пише автор колонки, всі водії під час виконання перевезення повинні будуть мати на борту документи, що підтверджують наявність ліцензії.

Сергій Деркач пояснює, що в іноземних перевізників це безпосередньо паперова ліцензія. В українських такого аналогу немає, адже паперового документа у нас просто не існує, бо весь процес цифровізований.

"Тому ми домовилися, що українські водії повинні мати витяг про отримання ліцензії англійською мовою з qr-кодом. Це документ, який кожен перевізник може отримати за кілька секунд у своєму особистому кабінеті. Перевірити його справжність можна, відсканувавши код", – пише заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Він додає, що ще одна зміна також стосується як українських, так і іноземних перевізників – це наявність документів на вантаж, якщо транспорт виїжджає порожнім.

За ідеєю Єврокомісії, ця норма допоможе запобігти каботажу, тобто перевезенням у межах однієї країни ЄС.

Ще одним оновленням, як розповідає український посадовець, є необхідність маркувати вантажівки, які виконують перевезення відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень.

Кожен перевізник самостійно може завантажити відповідну наліпку та розмістити її на лобовому склі, де зручно.

Наступною зміною є норма щодо санкцій для тих перевізників, які систематично порушують правила виконання перевезень відповідно до Угоди.

"Тут варто наголосити, що про бан на перевезення до Євросоюзу чи до України не йдеться. Йдеться виключно про заборону виконувати перевезення відповідно до Угоди", – уточнює Сергій Деркач.

За його словами, порядок такого бану на певний період Україна та кожна країна ЄС мають розробити самостійно до кінця цього року.

А ще, відповідно до Угоди, "транспортний безвіз" можна буде тимчасово призупинити на термін до трьох місяців у разі "загрози ринку двосторонніх перевезень".

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури зауважує, що відповідну "загрозу" має погодити більшість країн-членів ЄС.

"І ключове: у такому випадку призупиняється дія Угоди для всіх перевізників.

Тобто якщо український перевізник не зможе завозити товари до певного регіону ЄС, то, відповідно до Угоди, перевізники звідти не зможуть в’їжджати до України", – пояснює автор колонки.

Він вважає, що усі ці деталі мінімізують загрозу від цього положення, адже кожній країні варто буде доволі добре зважити всі ризики та ініціювання такого рішення.

Сергій Деркач також зазначає, що мають створити спеціальну робочу групу, яка оцінюватиме ефективність "транспортного безвізу". Очолюватимуть групу по черзі або ж представник України, або Євросоюзу. На їхню вимогу вона ж і буде скликатися.

Її ключове завдання, як пише український посадовець, – аналіз даних щодо виконання Угоди та надання рекомендацій Спільному комітету Угоди.

Докладніше про оновлений "транспортний безвіз" – в колонці Сергія Деркача "Транспортний безвіз" за оновленими правилами: про що домовились Україна та ЄС.