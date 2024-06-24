Что дают Украине новые правила работы "транспортного безвиза" с ЕС

20 июня Украина и Еврокомиссия на год продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок.

Речь идет о "транспортном безвизе" – возможность выполнять двусторонние и транзитные грузовые перевозки между Украиной и государствами ЕС без необходимости в специальных разрешениях.

Однако если год назад никаких изменений не вносили, то на этот раз "транспортный безвиз" содержит обновления.

Подробно об изменениях в Соглашении о либерализации грузовых перевозок – в колонке заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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По обновленному Соглашению, как пишет автор колонки, все водители при выполнении перевозки должны будут иметь на борту документы, подтверждающие наличие лицензии.

Сергей Деркач объясняет, что у иностранных перевозчиков это непосредственно бумажная лицензия. У украинских такого аналога нет, ведь бумажного документа у нас просто не существует, потому что весь процесс цифровизирован.

"Поэтому мы договорились, что украинские водители должны иметь выписку о получении лицензии на английском языке с qr-кодом. Это документ, который каждый перевозчик может получить за несколько секунд в своем личном кабинете. Проверить его подлинность можно, отсканировав код", – пишет заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Он добавляет, что еще одно изменение также касается как украинских, так и иностранных перевозчиков – это наличие документов на груз, если транспорт выезжает пустым.

По идее Еврокомиссии, эта норма поможет предотвратить каботаж, то есть перевозки в пределах одной страны ЕС.

Еще одним обновлением, как рассказывает украинский чиновник, является необходимость маркировать грузовики, которые выполняют перевозки в соответствии с Соглашением о либерализации грузовых перевозок.

Каждый перевозчик самостоятельно может загрузить соответствующую наклейку и разместить ее на лобовом стекле, где удобно.

Следующим изменением является норма о санкциях для тех перевозчиков, которые систематически нарушают правила выполнения перевозок в соответствии с Соглашением.

"Здесь стоит отметить, что о бане на перевозку в Евросоюз или в Украину речь не идет. Речь идет исключительно о запрете выполнять перевозки в соответствии с Соглашением", – уточняет Сергей Деркач.

По его словам, порядок такого бана на определенный период Украина и каждая страна ЕС должны разработать самостоятельно до конца этого года.

А еще, согласно Соглашению, "транспортный безвиз" можно будет временно приостановить на срок до трех месяцев в случае "угрозы рынку двусторонних перевозок".

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры отмечает, что соответствующую "угрозу" должно согласовать большинство стран-членов ЕС.

"И ключевое: в таком случае приостанавливается действие Соглашения для всех перевозчиков.

То есть если украинский перевозчик не сможет завозить товары в определенный регион ЕС, то, согласно Соглашению, перевозчики оттуда не смогут въезжать в Украину", – объясняет автор колонки.

Он считает, что все эти детали минимизируют угрозу от этого положения, ведь каждой стране стоит будет довольно хорошо взвесить все риски и инициирование такого решения.

Сергей Деркач также отмечает, что должны создать специальную рабочую группу, которая будет оценивать эффективность "транспортного безвиза". Возглавлять группу будут поочередно или представитель Украины, или Евросоюза. По их требованию она же и будет созываться.

Ее ключевая задача, как пишет украинский чиновник, – анализ данных по выполнению Соглашения и предоставление рекомендаций Совместному комитету Соглашения.

Подробнее об обновленном "транспортном безвизе" – в колонке Сергея Деркача "Транспортный безвиз" по обновленным правилам: о чем договорились Украина и ЕС.