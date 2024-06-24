Європейський інвестиційний банк планує збільшити свої інвестиції в оборону
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) має намір збільшити свої інвестиції в європейську оборону, маючи намір влити в цей сектор ще 6 мільярдів євро.
Про це в інтерв'ю Reuters сказала президентка ЄІБ Надя Кальвіньйо, передає "Європейська правда".
За її словами, потрібно зміцнювати європейську безпекову і оборонну промисловість.
"Ми виділили 8 мільярдів євро на інвестиції в цю сферу, з яких лише 2 мільярди були інвестовані", – зазначила Кальвінйо.
Вона повідомила, що для інвестування коштів була створена спеціальна команда. "Ми створили спеціальний офіс, щоб прискорити освоєння виділених 6 мільярдів євро", – сказала вона.
"Ми активно співпрацюємо з європейською промисловістю, тому слід очікувати, що в другій половині року буде розроблено низку проєктів", – розповіла Кальвіньйо, виділивши безпеку кордонів, військову мобільність, розмінування та військові госпіталі.
ЄІБ, який підтримують країни регіону, має великий фінансовий вплив, хоча й обережно ставиться до підтримки оборони. Він підтримав супутниковий проєкт у Польщі і німецького виробника безпілотників, але тримається подалі від боєприпасів.
Нещодавно ЄІБ змінив правила, що лежать в основі його діяльності, дозволивши йому кредитувати або опосередковано інвестувати в оборонні компанії.
Тім Лоуренсон з Міжнародного інституту стратегічних досліджень вважає, що цей крок є символічно важливим і стане сигналом для інших банків, які часто беруть приклад з ЄІБ, що підтримка оборонних компаній є прийнятною.
"Будь-який європейський танк складається з тисяч деталей, виготовлених сотнями невеликих оборонних компаній по всій Європі. Ці компанії з усіх сил намагалися отримати кредити і виграють від цього найбільше", – пояснив він.
"Звичайно, 8 мільярдів євро – це мало в порівнянні з європейськими оборонними витратами на 2024 рік в 476 мільярдів доларів, а тим більше з витратами США в 968 мільярдів доларів", – сказав експерт.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 24 червня виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля і заявив про необхідність прискорити військову допомогу.
Також стало відомо, що країни ЄС у понеділок схвалили перший транш у розмірі до 1,4 мільярда євро на військову допомогу Україні, що надійде з доходів від заморожених російських активів.