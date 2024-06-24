Европейский инвестиционный банк планирует увеличить свои инвестиции в оборону

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен увеличить свои инвестиции в европейскую оборону, намереваясь влить в этот сектор еще 6 млрд евро.

Об этом в интервью Reuters сказала президент ЕИБ Надя Кальвиньо, передает "Европейская правда".

По ее словам, нужно укреплять европейскую безопасность и оборонную промышленность.

"Мы выделили 8 млрд евро на инвестиции в эту сферу, из которых только 2 млрд были инвестированы", – отметила Кальвиньо.

Реклама:

Она сообщила, что для инвестирования средств была создана специальная команда. "Мы создали специальный офис, чтобы ускорить освоение выделенных 6 млрд евро", – сказала она.

"Мы активно сотрудничаем с европейской промышленностью, поэтому следует ожидать, что во второй половине года будет разработан ряд проектов", – рассказала Кальвиньо, выделив безопасность границ, военную мобильность, разминирование и военные госпитали.

ЕИБ, который поддерживают страны региона, имеет большое финансовое влияние, хотя и осторожно относится к поддержке обороны. Он поддержал спутниковый проект в Польше и немецкого производителя беспилотников, но держится в стороне от боеприпасов.

Недавно ЕИБ изменил правила, лежащие в основе его деятельности, позволив ему кредитовать или косвенно инвестировать в оборонные компании.

Тим Лоуренсон из Международного института стратегических исследований считает, что этот шаг является символически важным и станет сигналом для других банков, которые часто берут пример с ЕИБ, что поддержка оборонных компаний является приемлемой.

"Любой европейский танк состоит из тысяч деталей, изготовленных сотнями небольших оборонных компаний по всей Европе. Эти компании изо всех сил пытались получить кредиты и выигрывают от этого больше всего", – пояснил он.

"Конечно, 8 млрд евро – это мало по сравнению с европейскими оборонными расходами на 2024 год в 476 млрд долларов, а тем более с расходами США в 968 млрд долларов", – сказал эксперт.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 июня выступил на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза по приглашению топ-дипломата ЕС Жозепа Борреля и заявил о небходимости ускорить военную помощь.

Также стало известно, что страны ЕС в понедельник одобрили первый транш в размере до 1,4 млрд евро на военную помощь Украине, который поступит из доходов от замороженных российских активов.