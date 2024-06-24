Кулеба наголосив ЄС на необхідності прискорити військову допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля.

Як пише "Європейська правда", про це міністр повідомив у X (Twitter).

За словами Кулеби, він наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги Україні, особливо в галузі протиповітряної оборони, та розширення оборонно-промислового виробництва.

Today, I addressed EU Foreign Affairs Council upon @JosepBorrellF invitation.



I thanked 27 EU member states for approving Ukraine’s and Moldova’s negotiating frameworks. Our EU accession talks will kick off tomorrow.



I also stressed the importance of the 14th EU sanctions… pic.twitter.com/z33LQK1H6Q Реклама: June 24, 2024

"Ми можемо й повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир та стабільність у всій Європі", – зазначив Кулеба.

Очільник зовнішньополітичного відомства вказав, що подякував 27 країнам-членам ЄС за схвалення переговорних рамок для України та Молдови.

"Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", – додав він.

Кулеба також наголосив на важливості 14-го пакета санкцій Євросоюзу для подальшого удушення воєнної економіки лідера РФ Путіна та привітав останні кроки ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України.

Нагадаємо, топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Євросоюз виділить на військову підтримку України першу частину із 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ.

Раніше він заявив, що Євросоюз розробив юридичний шлях, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів цього року.

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