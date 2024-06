Кулеба наголосив ЄС на необхідності прискорити військову допомогу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу на запрошення топдипломата ЄС Жозепа Борреля.

Як пише "Європейська правда", про це міністр повідомив у X (Twitter).

За словами Кулеби, він наголосив на необхідності прискорення поставок військової допомоги Україні, особливо в галузі протиповітряної оборони, та розширення оборонно-промислового виробництва.

Today, I addressed EU Foreign Affairs Council upon @JosepBorrellF invitation.



I thanked 27 EU member states for approving Ukraine’s and Moldova’s negotiating frameworks. Our EU accession talks will kick off tomorrow.



I also stressed the importance of the 14th EU sanctions… pic.twitter.com/z33LQK1H6Q

