Прем’єр Британії заявив, що отримав посаду "внаслідок помилки"

Британський прем’єр-міністр і лідер Консервативної партії Ріші Сунак заявив, що очолив уряд країни "внаслідок дечого, що було помилкою".

Таке він сказав під час передвиборчих дебатів, організованих таблоїдом The Sun у понеділок, 24 червня, пише "Європейська правда".

На початку дебатів Сунак сказав, що єдина причина, з якої він став прем'єр-міністром Британії, – це помилки, яких припустилася його попередниця Ліз Трасс.

"Останні кілька років були вкрай важкі. Стався COVID, війна в Україні. І я фактично отримав цю роботу в результаті того, що було помилкою, і я дуже чітко усвідомлював це в перший день", – додав він.

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Лідер британських консерваторів далі повів мову про те, що дострокові парламентські вибори в країні – "про майбутнє", а не "референдум про минуле", перерахувавши досягнення його партії за 14 років перебування при владі.

Сунак також сказав, що його партія в разі утримання влади знизить податки, тоді як уряд Лейбористської партії на чолі з Кіром Стармером їх підвищить – що останній постійно заперечував.

Нагадаємо, Ліз Трасс пробула на посаді прем'єрки Британії рекордно мало – 44 дні – через невдалу економічну політику, що сколихнула фінансові ринки та призвела до знецінення фунта стерлінгів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють дострокові парламентські вибори 4 липня.

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