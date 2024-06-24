ЗМІ: У партії Сунака побоюються руйнівних наслідків "скандалу зі ставками"

В партії прем'єра Великої Британії Ріші Сунака побоюються, що "скандал зі ставками", в якій потрапили вже декілька представників консерваторів, може розростися та поховати їхні шанси на дострокових парламентських виборах 4 липня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників агентства, у верхівці партії є серйозні побоювання, що в цей скандал можуть потрапити й інші відомі представники політичної сили, коли до виборів залишилось 10 днів.

Комісія з азартних ігор, яка регулює букмекерську діяльність у Великій Британії, заявила в неділю ввечері, що вона "розслідує можливість правопорушень, пов'язаних з датою виборів".

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Міністр тіньового кабінету міністрів від лейбористів Пет Макфадден закликав регулятора назвати імена тих осіб, стосовно яких ведеться розслідування.

Напередодні в ЗМІ повідомили, що Комісія з азартних ігор розслідує звинувачення стосовно посадовця Консервативної партії прем'єра Ріші Сунака у тому, що він робив ставки на дату загальних виборів до того, як вона була оголошена.

У четвер очільник виборчої кампанії Консервативної партії Великої Британії Тоні Лі склав повноваження на тлі звинувачень у тому, що він разом із дружиною робив ставки на події, пов’язані з достроковими парламентськими виборами.

За останні дні "скандал зі ставками" зачепив іншого кандидата в депутати від Консервативної партії, близького помічника Сунака Крейга Вільямса, який минулого тижня перепросив за те, що зробив ставку на дату виборів.

А поліція Лондона раніше заявила, що заарештувала офіцера поліції, який працював в охороні прем’єра Британії, через імовірні ставки на час проведення виборів.

Опитування прогнозують, що британські консерватори програють вибори 4 липня.

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