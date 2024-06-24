Премьер Британии заявил, что получил должность "в результате ошибки"

Британский премьер-министр и лидер Консервативной партии Риши Сунак заявил, что возглавил правительство страны "в результате чего-то, что было ошибкой".

Такое он сказал во время предвыборных дебатов, организованных таблоидом The Sun в понедельник, 24 июня, пишет "Европейская правда".

В начале дебатов Сунак сказал, что единственная причина, по которой он стал премьер-министром Великобритании, – это ошибки, которые допустила его предшественница Лиз Трасс.

"Последние несколько лет были крайне тяжелые. Случился COVID, война в Украине. И я фактически получил эту работу в результате того, что было ошибкой, и я очень четко осознавал это в первый день", – добавил он.

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Лидер британских консерваторов далее повел речь о том, что досрочные парламентские выборы в стране – "о будущем", а не "референдум о прошлом", перечислив достижения его партии за 14 лет пребывания у власти.

Сунак также сказал, что его партия в случае удержания власти снизит налоги, тогда как правительство Лейбористской партии во главе с Киром Стармером их повысит – что последний постоянно отрицал.

Напомним, Лиз Трасс пробыла на посту премьера Британии рекордно мало – 44 дня – из-за неудачной экономической политики, которая всколыхнула финансовые рынки и привела к обесцениванию фунта стерлингов.

Опросы прогнозируют, что британские консерваторы проиграют досрочные парламентские выборы 4 июля.

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