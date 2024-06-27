У Польщі для охорони кордону створять спецпідрозділи

У Польщі анонсували створення спеціальних підрозділів прикордонної служби, які займатимуться охороною кордону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави МВС Польщі Чеслав Мрочек, якого цитує PAP.

Він зазначив, що наразі найбільшою загрозою є спроби натовпів мігрантів, які намагаються прорвати кордон з території Білорусі.

"Ми створимо спеціальні прикордонні підрозділи, які займатимуться охороною кордону. Це потрібно було зробити вже давно", – сказав Мрочек.

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Він додав, що повний пакет заходів щодо цього питання буде представлений найближчим часом.

"Ми зіткнулися із ситуацією загрози державній безпеці, якою є нелегальна міграція на білорусько-польському кордоні. Ми швидко усвідомили, де є слабкі місця, і найближчим часом їх укріпимо", – сказав заступник глави МВС.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський дав зрозуміти, що Варшава може повністю закрити кордон з Білоруссю.

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