Зеленський говоритиме з лідерами ЄС про першочергові потреби України

Президент Володимир Зеленський заявив, що говоритиме з лідерами ЄС про наступні кроки у процесі набуття членства України в Євросоюзі, а також про першочергові потреби на полі бою.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі.

Він зазначив, що відкриття переговорів про членство в ЄС має велике значення для українського народу.

"Ми будемо говорити з лідерами про наші наступні кроки (у процесі набуття членства в ЄС) і, звісно ж, про першочергові потреби, – це протиповітряна оборона. Ми вдячні за оголошені та підписані партнерами пакети, але ми терміново потребуємо їх на полі бою", – сказав Зеленський.

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Він подякував за рішення ЄС щодо використання доходів від російських заморожених активів.

Крім того, Зеленський має намір обговорити на саміті ризики, пов'язані зі зняттям санкцій з російських олігархів. Як відомо, Суд ЄС з другої спроби задовольнив скаргу російського олігарха Дмитрія Пумпянського та його дружини Галини Пумпянської на санкції Євросоюзу.

Також Зеленський повідомив, що ще дев'ять країн приєдналися до рішення Саміту миру у Швейцарії після його завершення.

"І я хочу обговорити з лідерами наші наступні кроки у підготовці другого саміту. Це важливо не тільки для України, а й для Європи і світу", – сказав Зеленський.

Раніше стало відомо, що Зеленський прибув до Брюсселя та анонсував підписання трьох безпекових угод