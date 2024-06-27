Зеленский будет говорить с лидерами ЕС о первоочередных потребностях Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет говорить с лидерами ЕС о следующих шагах в процессе обретения членства Украины в Евросоюзе, а также о первоочередных потребностях на поле боя.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что открытие переговоров о членстве в ЕС имеет большое значение для украинского народа.

"Мы будем говорить с лидерами о наших следующих шагах (в процессе обретения членства в ЕС) и, конечно же, о первоочередных потребностях, – это противовоздушная оборона. Мы благодарны за объявленные и подписанные партнерами пакеты, но мы срочно нуждаемся в них на поле боя", – сказал Зеленский.

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Он поблагодарил за решение ЕС по использованию доходов от российских замороженных активов.

Кроме того, Зеленский намерен обсудить на саммите риски, связанные со снятием санкций с российских олигархов. Как известно, Суд ЕС со второй попытки удовлетворил жалобу российского олигарха Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянской на санкции Евросоюза.

Также Зеленский сообщил, что еще девять стран присоединились к решению Саммита мира в Швейцарии после его завершения.

"И я хочу обсудить с лидерами наши следующие шаги в подготовке второго саммита. Это важно не только для Украины, но и для Европы и мира", – сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал подписание трех соглашений по безопасности.