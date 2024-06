"Плідна добросусідська дискусія": Президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським

Словацький президент Петер Пеллегріні, який вступив на посаду в середині червня, провів першу зустріч із українським візаві Володимиром Зеленським на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Пеллегріні написав у X (Twitter).

За словами президента Словаччини, він із Зеленським провів "плідну добросусідську дискусію", під час якої згадали нещодавнє спільне засідання урядів України та Словаччини та "обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну".

"Запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України", – додав Пеллегріні.

I meet in #Brussels with the President of #Ukraine Volodymyr @ZelenskyyUa. We had a productive good-neighbourly debate. We reflected on the recent joint meeting of our countries’ governments and discussed my plans for a full-fledged visit to Ukraine.



I assured my Ukrainian… pic.twitter.com/IAGcwoQPWg