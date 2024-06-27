Укр Рус Eng

"Плідна добросусідська дискусія": Президент Словаччини вперше зустрівся із Зеленським

фото
Новини — Четвер, 27 червня 2024, 17:58 — Олег Павлюк

Словацький президент Петер Пеллегріні, який вступив на посаду в середині червня, провів першу зустріч із українським візаві Володимиром Зеленським на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Пеллегріні написав у X (Twitter).

За словами президента Словаччини, він із Зеленським провів "плідну добросусідську дискусію", під час якої згадали нещодавнє спільне засідання урядів України та Словаччини та "обговорили мої плани щодо повноцінного візиту в Україну".

"Запевнив свого українського колегу, що Словаччина бажає якнайшвидшого і справедливого миру для України", – додав Пеллегріні.

Реклама:

Пеллегріні раніше говорив, що може також провести зустріч із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Напередодні новий президент Словаччини заявив, що його країна бере участь у чеській ініціативі із закупівлі снарядів для України – зокрема, закуплені боєприпаси модернізують на словацьких заводах.

Слід зазначити, що уряд Роберта Фіцо після приходу до влади заявив, що Словаччина не надаватиме військової підтримки Україні і виступає за мирне вирішення конфлікту. При цьому уряд Фіцо не припинив комерційних поставок зброї Києву і офіційно підтримує відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Зеленський
Реклама: