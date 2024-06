"Плодотворная добрососедская дискуссия": Президент Словакии впервые встретился с Зеленским

Словацкий президент Петер Пеллегрини, который вступил в должность в середине июня, провел первую встречу с украинским визави Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского Союза в Брюсселе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Пеллегрини написал в X (Twitter).

По словам президента Словакии, он с Зеленским провел "плодотворную добрососедскую дискуссию", во время которой вспомнили недавнее совместное заседание правительств Украины и Словакии и "обсудили мои планы относительно полноценного визита в Украину".

"Заверил своего украинского коллегу, что Словакия желает скорейшего и справедливого мира для Украины", – добавил Пеллегрини.

