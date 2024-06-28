Кулеба із Сікорським у Варшаві обговорив вступ України в ЄС і військову допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуваючи у Варшаві в п’ятницю, 28 червня, зустрівся з польським візаві Радославом Сікорським.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

Під час зустрічі сторони привітали початок переговорів про вступ України до ЄС, підкресливши, що Польща послідовно підтримує членство України в Євросоюзі протягом багатьох років.

"Практичний початок переговорів є успіхом для України, Польщі та всієї Європи", – зазначив український міністр.

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In Warsaw, I met with @SikorskiRadek. We welcomed the beginning of Ukraine's EU accession negotiations. Poland has consistently supported Ukraine's EU membership over the years. The practical start of talks is a success for Ukraine, Poland, and all of Europe.



We discussed… pic.twitter.com/sKAZNk6HVP – Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 28, 2024

Він додав, що з головою МЗС Польщі обговорив потенційні шляхи розблокування допомоги Україні зброєю з Європейського фонду миру, а також "переговори з третіми країнами щодо надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони".

Голова українського МЗС не уточнив, про що йдеться. Але, за даними ЗМІ, Сполучені Штати, Ізраїль та Україна ведуть переговори про надання Києву до восьми систем протиповітряної оборони Patriot.

"Ми також обговорили завершення роботи над двосторонньою безпековою угодою між Україною та Польщею", – підсумував Кулеба.

Напередодні польський прем'єр Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.