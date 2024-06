Кулеба із Сікорським у Варшаві обговорив вступ України в ЄС і військову допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, перебуваючи у Варшаві в п’ятницю, 28 червня, зустрівся з польським візаві Радославом Сікорським.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба написав у X (Twitter).

Під час зустрічі сторони привітали початок переговорів про вступ України до ЄС, підкресливши, що Польща послідовно підтримує членство України в Євросоюзі протягом багатьох років.

"Практичний початок переговорів є успіхом для України, Польщі та всієї Європи", – зазначив український міністр.

