Туск домовився з Зеленським про зустріч у Варшаві ще до саміту НАТО
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).
За словами Туска, зустріч відбудеться ще перед самітом НАТО у Вашингтоні.
"Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України – це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про розмову у Варшаві ще до саміту НАТО", – написав прем’єр Польщі.
Unia zrozumiała to, co Polacy wiedzą od początku tej wojny: obrona Ukrainy to obrona Europy. Umówiliśmy się z Prezydentem Zelenskim na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO. pic.twitter.com/sUpC1XEEeh– Donald Tusk (@donaldtusk) June 27, 2024
21 червня стало відомо, що Україна і Польща провели фінальний раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.
Раніше у четвер Зеленський прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради і підписати три двосторонні безпекові угоди.
Угоди, зокрема, були підписані з ЄС, а також з Естонією та Литвою.