Туск домовився з Зеленським про зустріч у Варшаві ще до саміту НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За словами Туска, зустріч відбудеться ще перед самітом НАТО у Вашингтоні.

"Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України – це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про розмову у Варшаві ще до саміту НАТО", – написав прем’єр Польщі.

Unia zrozumiała to, co Polacy wiedzą od początku tej wojny: obrona Ukrainy to obrona Europy. Umówiliśmy się z Prezydentem Zelenskim na rozmowę w Warszawie jeszcze przed szczytem NATO. pic.twitter.com/sUpC1XEEeh