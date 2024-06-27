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Туск домовився з Зеленським про зустріч у Варшаві ще до саміту НАТО

Новини — Четвер, 27 червня 2024, 16:45 — Іванна Костіна

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що невдовзі зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у X (Twitter).

За словами Туска, зустріч відбудеться ще перед самітом НАТО у Вашингтоні.

"Європейський Союз зрозумів те, що поляки знають від початку цієї війни: захист України – це захист Європи. Ми домовилися з президентом Зеленським про розмову у Варшаві ще до саміту НАТО", – написав прем’єр Польщі.

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21 червня стало відомо, що Україна і Польща провели фінальний раунд переговорів щодо підписання двосторонньої безпекової угоди.

Раніше у четвер Зеленський прибув до Брюсселя, щоб взяти участь у засіданні Європейської ради і підписати три двосторонні безпекові угоди.

Угоди, зокрема, були підписані з ЄС, а також з Естонією та Литвою.

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Туск Зеленський Польща
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