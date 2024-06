Кулеба с Сикорским в Варшаве обсудил вступление Украины в ЕС и военную помощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь в Варшаве в пятницу, 28 июня, встретился с польским визави Радославом Сикорским.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", Кулеба написал в X (Twitter).

Во время встречи стороны приветствовали начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что Польша последовательно поддерживает членство Украины в Евросоюзе в течение многих лет.

"Практическое начало переговоров является успехом для Украины, Польши и всей Европы", – отметил украинский министр.

In Warsaw, I met with @SikorskiRadek. We welcomed the beginning of Ukraine's EU accession negotiations. Poland has consistently supported Ukraine's EU membership over the years. The practical start of talks is a success for Ukraine, Poland, and all of Europe.



We discussed… pic.twitter.com/sKAZNk6HVP