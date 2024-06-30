ПА ОБСЄ визнала агресію проти України геноцидом та закликала до деколонізації Росії

Парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) на засіданні в Бухаресті 29 червня ухвалила резолюцію щодо десятиріччя збройної агресії Росії проти України, де визнала деколонізацію РФ необхідною передумовою для встановлення міцного миру.

Про це повідомив член української делегації в ПА ОБСЄ, народний депутат Павло Фролов, пише "Європейська правда".

У резолюції Парламентська асамблея ОБСЄ визнала дії Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну геноцидом українського народу та закликала усіх членів Організації сприяти деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій України шляхом підтримки "формули миру".

Документ також підтримує притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії, зокрема шляхом створення спецтрибуналу, та швидкий запуск механізму використання заморожених росактивів на користь України.

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Крім того, ПА ОБСЄ підтримала санкції проти скрапленого природного газу Росії та створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також закликала домогтись звільнення українських військовополонених, цивільних осіб та дітей.

"Президентські вибори в Росії 15-17 березня 2024 року визнані підтасованими та такими, що були використані авторитарним кремлівським режимом для посилення беззаконня, диктатури, терору та підриву легітимності усієї виборчої системи РФ", – пише Фролов.

Нинішня літня сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ триває в Румунії з 29 червня по 3 липня. Румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям, після чого у Москві заговорили про вихід із ПА ОБСЄ.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.