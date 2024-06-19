РФ готується призупинити участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ

Спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Росія збирається призупинити свою участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

На засіданні Ради Федерації РФ вона заявила, що верхня палата парламенту Росії спільно з Держдумою підготують рішення про припинення участі в діяльності Парламентської асамблеї ОБСЄ та заморожування виплат цій організації з боку РФ.

"Колеги, я б підтримала, давайте дамо таке доручення комітету (Ради Федерації) відпрацювати з колегами з Держдуми та підготувати таке рішення про призупинення нашої участі та відповідно про призупинення виплат у Парламентську асамблею ОБСЄ з боку РФ", – сказала Матвієнко.

Реклама:

Її заяві передував виступ першого заступника голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Владіміра Джабарова, який озвучив таку позицію, сказавши, що її погоджено з іншою палатою парламенту РФ – Держдумою.

Той заявив, що, на думку російської сторони, "знищено всі принципи, на яких трималася" ПА ОБСЄ. Крім того, він сказав, що відбулася "тотальна українізація" порядку денного асамблеї.

Нещодавно румунська влада відмовилась видати візи російській і білоруській делегаціям для участі в щорічній сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка відбудеться в Румунії з 29 червня по 3 липня.

Російська делегація раніше відмовилася брати участь щонайменше у двох сесіях ПА ОБСЄ – восени 2023 року в Єревані та взимку 2024 року у Відні. Російські парламентарі також не були присутні на сесіях у Великій Британії та Канаді у 2022 та 2023 роках відповідно через відсутність віз.

У липні 2023 року Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила декларацію, в якій назвала Росію державою-спонсором тероризму.

А на початку цього року Росія оголосила про призупинення участі в ПА ОБСЄ.

Парламентська асамблея об'єднує 57 держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.