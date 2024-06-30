ПА ОБСЕ признала агрессию против Украины геноцидом и призвала к деколонизации России

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на заседании в Бухаресте 29 июня приняла резолюцию по десятилетию вооруженной агрессии России против Украины, где признала деколонизацию РФ необходимой предпосылкой для установления прочного мира.

Об этом сообщил член украинской делегации в ПА ОБСЕ, народный депутат Павел Фролов, пишет "Европейская правда".

В резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ признала действия России во время полномасштабного вторжения в Украину геноцидом украинского народа и призвала всех членов Организации способствовать деоккупации Крыма и всех временно оккупированных территорий Украины путем поддержки "формулы мира".

Документ также поддерживает привлечение России к ответственности за преступление агрессии, в частности путем создания спецтрибунала, и быстрый запуск механизма использования замороженных росактивов в пользу Украины.

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Кроме того, ПА ОБСЕ поддержала санкции против сжиженного природного газа России и создание международной коалиции по возвращению украинских детей, а также призвала добиться освобождения украинских военнопленных, гражданских лиц и детей.

"Президентские выборы в России 15-17 марта 2024 года признаны подтасованными и такими, которые были использованы авторитарным кремлевским режимом для усиления беззакония, диктатуры, террора и подрыва легитимности всей избирательной системы РФ", – пишет Фролов.

Нынешняя летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит в Румынии с 29 июня по 3 июля. Румынские власти отказались выдать визы российской и белорусской делегациям, после чего в Москве заговорили о выходе из ПА ОБСЕ.

Парламентская ассамблея объединяет 57 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.