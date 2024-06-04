Сейм Литви схвалив висновки комісії зі звинуваченнями на адресу президента Науседи

Литовський Сейм затвердив висновки тимчасової парламентської комісії, яка розслідувала дані інформатора про те, що розвідувальне агентство країни надавало переваги Гітанасу Науседі на виборах президента у 2019 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За затвердження висновків проголосували 64 депутати, проти – 42, утрималися 10 членів парламенту.

Після п'ятимісячного розслідування парламентська комісія встановила, що Науседа є вразливим через зв'язки його колишніх радників із представниками білоруського мінерального бізнесу, Росією та білоруськими спецслужбами.

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Крім того, він міг порушити свою присягу, не відповівши на запитання комісії.

У висновку комісії йдеться про те, що директор Департаменту державної безпеки (ДДБ) Дарюс Яунішкіс знав про зв'язки оточення Науседи з особами, які становлять ризик, "але приховав цю інформацію від комісії та осіб, які ухвалюють рішення".

У висновку також зазначено, що п'ять років тому Яунішкіс допомагав Науседі у збиранні розвідувальної інформації про його команду і прихильників, а список цих осіб розвідка отримала від самого Науседи або він був переданий від його імені.

Крім того, у документі йдеться про те, що керівник Служби спеціальних розслідувань (ССР) Лінас Пярнавас зловживав своїми службовими обов'язками, не надавши комісії Сейму даних про проведене оперативно-розшукове розслідування, а директор ДДБ Яунішкіс надав комісії Сейму інформацію, що вводить в оману.

Керівники Генпрокуратури, ДДБ і ССР звинувачують комісію Сейму в упередженості, перевищенні своїх повноважень і тиску. За їхніми словами, під час складання висновків комісія Сейму не врахувала деякі подані документи і свідчення, проігнорувала низку фактів, вимагала надати оперативні матеріали, хоча закон забороняє службам це робити.

Комісія з етики та процедур Сейму, яка розслідувала скаргу керівників установ, встановила, що під час парламентського розслідування було порушено Статут Сейму і Кодекс етики політичної діяльності.

Законність створення тимчасової комісії для розслідування вже оскаржили в Конституційному суді.

Науседа назвав створення комісії та її висновки політично вмотивованими і пов'язав це з президентськими виборами, які відбувалися нещодавно.