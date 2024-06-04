Сейм Литвы одобрил выводы комиссии с обвинениями в адрес президента Науседы

Литовский Сейм утвердил выводы временной парламентской комиссии, которая расследовала данные информатора о том, что разведывательное агентство страны оказывало преимущества Гитанасу Науседе на выборах президента в 2019 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

За утверждение выводов проголосовали 64 депутата, против – 42, воздержались 10 членов парламента.

После пятимесячного расследования парламентская комиссия установила, что Науседа является уязвимым из-за связей его бывших советников с представителями белорусского минерального бизнеса, Россией и белорусскими спецслужбами.

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Кроме того, он мог нарушить свою присягу, не ответив на вопросы комиссии.

В заключении комиссии говорится, что директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис знал о связях окружения Науседы с лицами, представляющими риск, "но скрыл эту информацию от комиссии и лиц, принимающих решения".

В заключении также указано, что пять лет назад Яунишкис помогал Науседе в сборе разведывательной информации о его команде и сторонниках, а список этих лиц разведка получила от самого Науседы или он был передан от его имени.

Кроме того, в документе говорится о том, что руководитель Службы специальных расследований (ССР) Линас Пярнавас злоупотреблял своими служебными обязанностями, не предоставив комиссии Сейма данных о проведенном оперативно-розыскном расследовании, а директор ДГБ Яунишкис предоставил комиссии Сейма информацию, вводящую в заблуждение.

Руководители Генпрокуратуры, ДГБ и ССР обвиняют комиссию Сейма в предвзятости, превышении своих полномочий и давлении. По их словам, при составлении выводов комиссия Сейма не учла некоторые представленные документы и показания, проигнорировала ряд фактов, требовала предоставить оперативные материалы, хотя закон запрещает службам это делать.

Комиссия по этике и процедурам Сейма, расследовавшая жалобу руководителей учреждений, установила, что во время парламентского расследования был нарушен Устав Сейма и Кодекс этики политической деятельности.

Законность создания временной комиссии для расследования уже обжаловали в Конституционном суде.

Науседа назвал создание комиссии и ее выводы политически мотивированными и связал это с президентскими выборами, которые проходили недавно.