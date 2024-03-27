Президент Литви відреагував на звинувачення парламентської комісії

Президент Литви Гітанас Науседа прокоментував висновки парламентської комісії щодо допомоги з боку розвідувальних служб, коли він балотувався на пост президента у 2019 році.

Заяву Науседи наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Він спростував дані про те, що давав комусь вказівки щодо збору інформації про своє оточення перед виборами.

"Я не міг нікому давати ніяких завдань, тому що я був звичайним громадянином, безробітним Гітанасом Науседою, який вирішив балотуватися в президенти. Спробуйте прийти з вулиці до Департаменту державної безпеки і дати їм таке завдання. Відповідь буде дуже чіткою", – сказав литовський президент.

За його словами, багато висновків комісії викликають у нього "дуже і дуже серйозні сумніви".

Зокрема, сказав Науседа, в той час, коли йому був представлений список питань, комісія і її голова заявили, що висновки вже пишуться.

"Це, очевидно, означає, що комісія вже зробила свої висновки, які, напевно, були відомі від самого початку роботи комісії. Це комісія, яка була створена, напевно, за пів року до президентських виборів з дуже чіткою метою – дискредитувати", – підкреслив він.

За даними комісії, директор Департаменту держбезпеки Дарюс Яунішкіс перед виборами 2019 року збирав інформацію – дані розвідки та контррозвідки – про оточення Науседи, який мав намір брати участь у виборах. Йшлося про його членів команди, штабу та спонсорів.

Про це департамент нібито попросив сам Науседа або ж надійшло прохання за його дорученням.

Науседа відмовився давати показання у розслідуванні комісії, чим, згідно з висновком парламентарів, порушив присягу.

В офісі президента Литви заявили, що розслідування є політичним і спрямованим на вплив на результати президентських виборів у травні.

Водночас віцеспікер Сейму Литви Паулюс Саударгас не виключає, що президенту Гітанасу Науседі може загрожувати імпічмент.