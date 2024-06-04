Минфин США призывает бизнес тщательнее соблюдать санкции против России
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что американский бизнес должен тщательно следить за соблюдением санкций против России, чтобы не допустить попадания в государство-агрессора подсанкционных товаров.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в интервью CNBC.
По словам Адейемо, американские производители микроэлектроники, станков и т.д. должны "активизировать усилия по соблюдению санкций", так же как и их подрядчики.
"Мы знаем, что Кремль попросил свои спецслужбы найти способы обойти наши санкции", – подчеркнул он.
Во-вторых, отметил замглавы Минфина США, финансовым учреждениям "следует обратить внимание на малые и средние банки в странах, вызывающих у нас беспокойство, поскольку мы знаем, что Кремль больше не использует крупные банки".
Адейемо отдельно отметил роль Китая в поддержке России, отметив, что подавляющее большинство товаров двойного назначения, таких как станки или детали двигателей, которые попадают в российский военный комплекс, поступают из КНР.
"Мы сказали китайцам: вы можете поддерживать прочные экономические отношения с россиянами, но продажу этих товаров вы должны прекратить. И если они это сделают, и если китайцы скажут, что прекратят это делать, Россия не сможет производить оружие, которое они хотят для войны, которую они ведут в Украине", – подытожил он.
Напомним, что в конце прошлого года США ввели санкционный механизм против иностранных финансовых учреждений, которых обнаружат причастными к поставкам в Россию подсанкционных военных товаров.
Это существенно повлияло на денежные потоки между РФ и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.