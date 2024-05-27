Латвія оголосила про наміри створити "армію дронів"

У Національних збройних силах Латвії розвиватимуть технології дронів, вклавши 20 мільйонів євро.

Про це заявив у понеділок міністр оборони Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За його словами, досвід України показав, наскільки дрони є важливими у веденні бойових дій.

"Ми можемо оголосити про запуск ініціативи цього року. Метафорично ми можемо говорити про будівництво армії дронів", – сказав Спрудс.

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Це означає, що Латвія не тільки забезпечить Україну дронами, але ще активніше впровадить ці технології у власні збройні сили.

У рамках коаліції з дронів цього року на підтримку України вкладуть до 20 млн євро, і аналогічну суму буде вкладено і в розвиток дронів для латвійських НЗС.

У цю суму входить як створення інфраструктури, так і придбання дронів, у тому числі у латвійських підприємств, на суму щонайменше 10 млн євро.

Планується, що вже на початку червня на полігоні в Селії почне працювати місце тестування дронів.

Раніше стало відомо, що країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Крім того, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".