В Латвии откроют полигон для тестирования дронов

В Латвии 6 июня на полигоне в Селии состоится открытие полигона для тестирования дронов.

Об этом сообщил в интервью передаче "900 секунд" телеканала ТВ3 министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он напомнил, что внедрение дронов имеет важное значение для укрепления обороноспособности страны, при этом украинский опыт свидетельствует о важной роли дронов на поле боли.

На развитие потенциала применения дронов оборонной отрасли в этом году планируют выделить 20 млн евро, при этом часть средств будет направлена на производство дронов в Латвии.

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Ранее Спрудс заявил, что метафорически можно говорить о создании "армии дронов".

Напомним, страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".