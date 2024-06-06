США можуть переглянути допомогу Грузії через її антизахідний розворот

Сполучені Штати можуть переглянути допомогу, яку надають Грузії, через ухвалення скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" та антизахідний розворот країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав у спілкуванні з журналістами у середу речник Державного департаменту Метью Міллер.

Міллера запитали, як США планують діяти далі у відносинах з Грузією, зважаючи на останні події в країні та відверто недружні заяви політиків партії влади.

Речник сказав, що буде стриманий з відповіддю, тому що перегляд відносин з Грузією, який зараз триває у Держдепі, може означати серйозні зміни політики.

Реклама:

"Йдеться, зокрема, про обсяги допомоги, які ми надаємо Грузії – за останні кілька років бюджетували приблизно 390 млн доларів, зараз це переглядається. Це про потенційні санкції, візові обмеження – що ми анонсували менше двох тижнів тому. Зараз ми досліджуємо, що робити, як і коли це робити," – розповів Міллер.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні.

Партія влади "Грузинська мрія" після того поскаржилася на "шантаж".

У Євросоюзі допустили перегляд безвізу з Грузією через ухвалення закону про "іноагентів".