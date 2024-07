США допускають додаткові санкції проти лідера боснійських сербів Додіка

Сполучені Штати допускають запровадження додаткових санкцій проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка за його зусилля, спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван.

Салліван зазначив, що адміністрація Байдена стурбована зростаючими загрозами для територіальної цілісності Боснії і Герцеговини у зв’язку з діями очільника Республіки Сербської – ентитету у складі БіГ – Мілорада Додіка.

The U.S. is concerned by the increased threats to Bosnia & Herzegovina’s territorial integrity from Republika Srpska President Dodik. We will continue to respond to secessionist actions & attacks on the Dayton Peace Agreement, including through the use of additional sanctions.

