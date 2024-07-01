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США допускають додаткові санкції проти лідера боснійських сербів Додіка

Новини — Понеділок, 1 липня 2024, 12:52 — Марія Ємець

Сполучені Штати допускають запровадження додаткових санкцій проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка за його зусилля, спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван. 

Салліван зазначив, що адміністрація Байдена стурбована зростаючими загрозами для територіальної цілісності Боснії і Герцеговини у зв’язку з діями очільника Республіки Сербської – ентитету у складі БіГ – Мілорада Додіка.

"Ми продовжимо реагувати на дії, спрямовані на відокремлення (Республіки Сербської. – Ред.), та атаки на Дейтонську мирну угоду, у тому числі шляхом застосування нових санкцій", – заявив Джейк Салліван. 

Він також висловив підтримку високому представнику БіГ Крістіану Шмідту і його зусиллям, спрямованим на захист Дейтонської угоди.

"Ми продовжимо підтримувати громадян БіГ і їхню мету забезпечити демократичне і квітуче майбутнє для БіГ, інтегрованої у євроатлантичну спільноту", – додав радник з нацбезпеки. 

Нагадаємо, в кінці травня уряд Республіки Сербської призначив робочу групу, яка має підготувати проєкт угоди про "мирне відділення" від Боснії і Герцеговини.

У червні США наклали санкції на двох фізичних осіб і сім юридичних осіб, які є основними джерелами збагачення президента РС та союзника правителя РФ Владіміра Путіна Мілорада Додіка, а також його родини.

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США Боснія і Герцеговина
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