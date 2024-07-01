США допускають додаткові санкції проти лідера боснійських сербів Додіка

Сполучені Штати допускають запровадження додаткових санкцій проти лідера боснійських сербів Мілорада Додіка за його зусилля, спрямовані на відокремлення Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван.

Салліван зазначив, що адміністрація Байдена стурбована зростаючими загрозами для територіальної цілісності Боснії і Герцеговини у зв’язку з діями очільника Республіки Сербської – ентитету у складі БіГ – Мілорада Додіка.

The U.S. is concerned by the increased threats to Bosnia & Herzegovina’s territorial integrity from Republika Srpska President Dodik. We will continue to respond to secessionist actions & attacks on the Dayton Peace Agreement, including through the use of additional sanctions. Реклама: July 1, 2024

"Ми продовжимо реагувати на дії, спрямовані на відокремлення (Республіки Сербської. – Ред.), та атаки на Дейтонську мирну угоду, у тому числі шляхом застосування нових санкцій", – заявив Джейк Салліван.

Він також висловив підтримку високому представнику БіГ Крістіану Шмідту і його зусиллям, спрямованим на захист Дейтонської угоди.

"Ми продовжимо підтримувати громадян БіГ і їхню мету забезпечити демократичне і квітуче майбутнє для БіГ, інтегрованої у євроатлантичну спільноту", – додав радник з нацбезпеки.

Нагадаємо, в кінці травня уряд Республіки Сербської призначив робочу групу, яка має підготувати проєкт угоди про "мирне відділення" від Боснії і Герцеговини.

У червні США наклали санкції на двох фізичних осіб і сім юридичних осіб, які є основними джерелами збагачення президента РС та союзника правителя РФ Владіміра Путіна Мілорада Додіка, а також його родини.

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