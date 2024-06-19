США ввели санкції проти мережі, яка фінансувала "друга Путіна" Додіка

Сполучені Штати внесли до санкційного списку дві фізичні та сім юридичних осіб, які є основними джерелами збагачення президента Республіки Сербської та союзника лідера РФ Владіміра Путіна Мілорада Додіка, а також його сім'ї.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Мілорад Додік, включений до санкційного списку США, використовував своє службове становище для накопичення особистих статків через компанії, пов'язані з ним самим та його сином Ігорем Додіком, йдеться в заяві Мінфіну США.

Наприклад, у 2024 році Мілорад Додік та Ігор Додік використовували свій контроль над вищими посадовими особами уряду Боснії і Герцеговини, щоб поза конкурсом підписати державний контракт з компанією від мережі доходів Додіка.

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Заступник міністра фінансів США Браян Нельсон заявив, що Сполучені Штати засуджують постійні зусилля лідера боснійських сербів, спрямовані на підрив інституцій, які забезпечили мир і стабільність у Боснії і Герцеговині та регіоні.

"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дозволяють Додіку та його родині експлуатувати народ Республіки Сербської заради власної вигоди", – зазначив він.

Раніше уряд Республіки Сербської, державного утворення у складі Боснії та Герцеговини, призначив робочу групу, яка має підготувати проєкт угоди про "мирне відділення" від цієї балканської держави.

Нагадаємо, президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, у зв'язку з ухваленням в ООН резолюції про геноцид в Сребрениці пообіцяв запропонувати угоду про "мирне відокремлення" Республіки Сербської від Боснії і Герцеговини.

Сам Додік, який перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині, після лютого 2022 року чотири рази зустрічався з Владіміром Путіним у Росії.

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