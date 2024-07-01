США допускают дополнительные санкции против лидера боснийских сербов Додика

Соединенные Штаты допускают введение дополнительных санкций против лидера боснийских сербов Милорада Додика за его усилия, направленные на отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан.

Салливан отметил, что администрация Байдена обеспокоена растущими угрозами для территориальной целостности Боснии и Герцеговины в связи с действиями главы Республики Сербской – энтитета в составе БиГ – Милорада Додика.

The U.S. is concerned by the increased threats to Bosnia & Herzegovina’s territorial integrity from Republika Srpska President Dodik. We will continue to respond to secessionist actions & attacks on the Dayton Peace Agreement, including through the use of additional sanctions. Реклама: July 1, 2024

"Мы продолжим реагировать на действия, направленные на отделение (Республики Сербской. – Ред.), и атаки на Дейтонское мирное соглашение, в том числе путем применения новых санкций", – заявил Джейк Салливан.

Он также выразил поддержку высокому представителю БиГ Кристиану Шмидту и его усилиям, направленным на защиту Дейтонского соглашения.

"Мы продолжим поддерживать граждан БиГ и их цель обеспечить демократическое и процветающее будущее для БиГ, интегрированной в евроатлантическое сообщество", – добавил советник по нацбезопасности.

Напомним, в конце мая правительство Республики Сербской назначило рабочую группу, которая должна подготовить проект соглашения о "мирном отделении" от Боснии и Герцеговины.

В июне США наложили санкции на двух физических лиц и семь юридических лиц, которые являются основными источниками обогащения президента РС и союзника правителя РФ Владимира Путина Милорада Додика, а также его семьи.

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