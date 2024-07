США допускают дополнительные санкции против лидера боснийских сербов Додика

Соединенные Штаты допускают введение дополнительных санкций против лидера боснийских сербов Милорада Додика за его усилия, направленные на отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан.

Салливан отметил, что администрация Байдена обеспокоена растущими угрозами для территориальной целостности Боснии и Герцеговины в связи с действиями главы Республики Сербской – энтитета в составе БиГ – Милорада Додика.

The U.S. is concerned by the increased threats to Bosnia & Herzegovina’s territorial integrity from Republika Srpska President Dodik. We will continue to respond to secessionist actions & attacks on the Dayton Peace Agreement, including through the use of additional sanctions.

