12 країн хочуть винятку з бюджетних правил ЄС для збільшення оборонних витрат

Наразі 12 держав-членів ЄС подали до Єврокомісії письмові запити про активацію винятку в рамках Пакту стабільності та зростання, що є частиною плану переозброєння Європи.

Про це повідомили у Єврокомісії, передає "Європейська правда".

У Єврокомісії уточнили, що йдеться про Бельгію, Данію, Естонію, Фінляндію, Німеччину, Грецію, Угорщину, Латвію, Польщу, Португалію, Словаччину та Словенію. Очікується, що на пізнішому етапі будуть подані додаткові запити, оскільки кілька держав-членів висловили зацікавленість у використанні цього положення.

Активація винятку надає державам-членам додатковий бюджетний простір для збільшення видатків на оборону, залишаючись у межах фіскальних правил ЄС, відповідно до документа, опублікованого Єврокомісією в березні в рамках плану з переозброєння Європи.

У Єврокомісії зазначили, що війна Росії проти України та загроза європейській безпеці є винятковими обставинами, що чинять значний тиск на державні фінанси країн-членів через нагальну потребу у зміцненні їх оборонних можливостей.

Активація винятку дасть державам-членам можливість відхилитися від затверджених траєкторій чистих видатків в рамках процедури надмірного дефіциту. Така гнучкість передбачена на випадок виняткових обставин, що не залежать від країни-члена і мають значний вплив на її державні фінанси, як це має місце зараз.

"З метою забезпечення фінансової стійкості в середньостроковій перспективі відхилення від рекомендованого шляху чистих видатків буде обмежено максимум 1,5% ВВП додаткових видатків на оборону за кожен рік активації до 2028 року", – пояснили в Єврокомісії.

Тепер ЄК оцінить подані державами-членами запити з метою подання Раді ЄС рекомендацій щодо активації національної клаузули в рамках майбутнього пакета заходів весняного семестру 2025 року. Рада ЄС матиме місяць для прийняття рішення з цього питання.

Детально про ідею Єврокомісії читайте у статті "Так" переозброєнню Європи, "майже так" допомозі Україні: про що домовився оборонний саміт ЄС.

Частину зі 150 млрд євро на "переозброєння Європи" хочуть спрямувати на посилення України.