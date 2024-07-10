Де у НАТО знайшли нові системи Patriot для України і з ким домовлятимуться про додаткові

У Вашингтоні стартував "ювілейний" саміт НАТО, який маркує 75-ту річницю Альянсу. "Європейська правда" вже розповідала про ключові для України рішення, які там планують ухвалити – щодо майбутнього членства України, фінансування військової допомоги, більшої участі НАТО в її координації тощо.

Але окрім того, Україна розраховувала на проривні рішення щодо посилення своєї ППО.

Вже у першій промові під час саміту, відкриваючи зустріч лідерів, президент Байден оголосив про "історичне надання Україні систем протиповітряної допомоги" і про п’ять додаткових систем ППО, які отримають ЗСУ від п’яти різних держав Альянсу.

Про те, чи відповідає реальності настільки амбітна заява і чи справдила вона очікування Києва, читайте в статті Іванни Костіної і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" (вони висвітлюють саміт НАТО з Вашингтону) Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США. Далі – стислий її виклад.

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Про мінімальні потреби сил оборони України у системах ППО давно відомо усім нашим партнерам. Ще у квітні Володимир Зеленський оголосив, що Україна потребує не менше семи додаткових систем Patriot.

Однак за повних три місяці, що минули відтоді, Київ отримав зобов’язання щодо лише трьох стратегічних зенітних систем з семи запитаних: від Німеччини (і вона вже працює в ЗСУ), Румунії та Нідерландів (цю планують зібрати за принципом "з миру по нитці").

Але все одно – це набагато менше за оголошену потребу в сім систем.

У Вашингтоні перед самітом ходили чутки, що вселяли оптимізм: західні посадовці переповідали журналістам, що Україна може отримати п’ять нових систем ППО.

Та й New York Times минулого тижня писала про "обіцянку Байдена", що п'ять західних систем протиповітряної оборони незабаром будуть доставлені в Україну.

Джерела медіа і заява Зеленського підтвердилися на самому початку саміту, але відразу виплив нюанс: йдеться не про "п’ять нових систем ППО", а про "п’ять, з урахуванням вже обіцяних". З урахуванням навіть тієї, яку Україна вже отримала від Німеччини.

Ба більше, в цьому списку опинилися не тільки Patriot: четвертою з п’яти обіцяних виявилася анонсована Італією, але ще не передана до ЗСУ система SAMP/T, яку вважають європейським аналогом американського Patriot.

Отже, до заявленої п’ятірки бракує лише однієї системи – і саме про неї насправді й оголосив Байден у своїй промові на відкритті саміту НАТО.

Йдеться про комплекс Patriot, який Україні нададуть США.

Це буде вже другий Patriot, який ЗСУ отримають від Пентагону. Але чи це багато?

Складно заперечити, що від такої країни, як Сполучені Штати, багато хто очікував вагомішого внеску.

Тим більше – у ситуації, коли ми бачимо приклад Німеччини, яка передала до ЗСУ 25% систем Patriot, які вона мала на озброєнні.

За даними Лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, які наводить New York Times, у розпорядженні Пентагону 62 розгорнуті батареї Patriot.

Чи можна було би передати Україні якусь із цих 62 систем? Напевно, так. Однак США наполягають, що не можуть зменшити кількість об’єктів під захистом.

Та це не означає, що США відповіли Україні відмовою. За даними джерел "ЄвроПравди", ближчим часом будуть додаткові постачання, просто Вашингтон не встиг вирішити всі питання з ними до саміту.

Є плани отримати за допомогою США ще до чотирьох систем Patriot у 2024 році, і робота триває.

Докладніше – в матеріалі Іванни Костіної і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.