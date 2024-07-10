Где в НАТО нашли новые Patriot для Украины и с кем будут договариваться о дополнительных

В Вашингтоне стартовал "юбилейный" саммит НАТО, который маркирует 75-ю годовщину Альянса. "Европейская правда" уже рассказывала о ключевых для Украины решениях, которые там планируют принять – относительно будущего членства Украины, финансирования военной помощи, большего участия НАТО в ее координации и тому подобное.

Но кроме того, Украина рассчитывала на прорывные решения по усилению своей ПВО.

Уже в первой речи во время саммита, открывая встречу лидеров, президент Байден объявил об "историческом предоставлении Украине систем противовоздушной помощи" и о пяти дополнительных системах ПВО, которые получат ВСУ от пяти разных государств Альянса.

О том, соответствует ли реальности столь амбициозное заявление и оправдало ли оно ожидания Киева, читайте в статье Иванны Костиной и Сергея Сидоренко из "Европейской правды" (они освещают саммит НАТО из Вашингтона) Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США. Далее – краткое ее изложение.

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О минимальных потребностях сил обороны Украины в системах ПВО давно известно всем нашим партнерам. Еще в апреле Владимир Зеленский объявил, что Украина нуждается в не менее семи дополнительных системах Patriot.

Однако за полных три месяца, прошедших с тех пор, Киев получил обязательства по лишь трем стратегическим зенитным системам из семи запрошенных: от Германии (и она уже работает в ВСУ), Румынии и Нидерландов (эту планируют собрать по принципу "с миру по нитке").

Но все равно – это намного меньше объявленной потребности в семь систем.

В Вашингтоне перед саммитом ходили слухи, внушавшие оптимизм: западные чиновники рассказывали журналистам, что Украина может получить пять новых систем ПВО.

Да и New York Times на прошлой неделе писала об "обещании Байдена", что пять западных систем противовоздушной обороны вскоре будут доставлены в Украину.

Источники медиа и заявление Зеленского подтвердились в самом начале саммита, но сразу выплыл нюанс: речь идет не о "пяти новых системах ПВО", а о "пяти, с учетом уже обещанных". С учетом даже той, которую Украина уже получила от Германии.

Более того, в этом списке оказались не только Patriot: четвертой из пяти обещанных оказалась анонсированная Италией, но еще не переданная в ВСУ система SAMP/T, которую считают европейским аналогом американского Patriot.

Таким образом, до заявленной пятерки не хватает только одной системы – и именно о ней на самом деле и объявил Байден в своей речи на открытии саммита НАТО.

Речь идет о комплексе Patriot, который Украине предоставят США.

Это будет уже второй Patriot, который ВСУ получат от Пентагона. Но много ли это?

Сложно отрицать, что от такой страны, как Соединенные Штаты, многие ожидали более весомого вклада.

Тем более – в ситуации, когда мы видим пример Германии, которая передала в ВСУ 25% систем Patriot, которые она имела на вооружении.

По данным Лондонского Международного института стратегических исследований, которые приводит New York Times, в распоряжении Пентагона 62 развернутые батареи Patriot.

Можно ли было бы передать Украине какую-то из этих 62 систем? Наверное, да. Однако США настаивают, что не могут уменьшить количество объектов под защитой.

Но это не значит, что США ответили Украине отказом. По данным источников "ЕвроПравды", в ближайшее время будут дополнительные поставки, просто Вашингтон не успел решить все вопросы с ними до саммита.

Есть планы получить с помощью США еще до четырех систем Patriot в 2024 году, и работа продолжается.

Подробнее – в материале Иванны Костиной и Сергея Сидоренко (из Вашингтона) Байден посчитал "Патриотов": какую ПВО получит Украина и закроет ли небо помощь от США.