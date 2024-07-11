Боррель: Для ЄС немає іншого мирного плану, крім плану Зеленського

Європейський Союз підтримує лише один мирний план, і це так звана "формула миру" Володимира Зеленського.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, прибувши на саміт НАТО у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Боррель відповів тим, хто скаржиться, що підтримка України лише продовжує війну.

"Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна, звісно, закінчиться. Але як? Капітуляцією України. З маріонетковим урядом у Києві, з тим, що український народ буде розбитий агресором. Це той шлях, яким ми хочемо закінчити війну?" – запитав він.

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"Ні. Якщо ми не хочемо, щоб війна закінчилась таким чином, якщо ми не хочемо, щоб Україна була змушена здатися, бо вона не має можливостей продовжувати боротися, ми повинні продовжувати підтримувати Україну", – наголосив головний дипломат ЄС.

Він зазначив, що це є позицією Європейського Союзу.

"Увесь Європейський Союз підтримує цю позицію. І для всього ЄС немає плану, окрім плану Зеленського. Це єдиний мирний план для нас", – заявив Боррель.

Раніше Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

Як повідомлялося, Зеленський очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ налаштований на те, щоб другий Саміт миру пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня.

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