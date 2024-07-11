Боррель: Для ЕС нет другого мирного плана, кроме плана Зеленского

Европейский Союз поддерживает только один мирный план, и это так называемая "формула мира" Владимира Зеленского.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил по прибытии на саммит НАТО в Вашингтоне, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Боррель ответил тем, кто жалуется, что поддержка Украины только продолжает войну.

"Если мы прекратим поддерживать Украину, война, конечно, закончится. Но как? Капитуляцией Украины. С марионеточным правительством в Киеве, с тем, что украинский народ будет разбит агрессором. Это тот путь, которым мы хотим закончить войну?" – спросил он.

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"Нет. Если мы не хотим, чтобы война закончилась таким образом, если мы не хотим, чтобы Украина была вынуждена сдаться, потому что она не имеет возможностей продолжать бороться, мы должны продолжать поддерживать Украину", – подчеркнул главный дипломат ЕС.

Он отметил, что это является позицией Европейского Союза.

"Весь Европейский Союз поддерживает эту позицию. И для всего ЕС нет плана, кроме плана Зеленского. Это единственный мирный план для нас", – заявил Боррель.

Ранее Зеленский заявил о желании провести второй Саммит мира еще в этом году и выразил надежду на поддержку США по этому вопросу.

Как сообщалось, Зеленский ожидает с июля "новую конкретику" ради мира по итогам первого учредительного Саммита мира, состоявшегося в Швейцарии 15-16 июня.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев настроен на то, чтобы второй Саммит мира прошел в одной из стран так называемого Глобального Юга.

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