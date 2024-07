Зеленський обговорив із Мелоні ключові потреби України, зокрема ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За словами українського лідера, він поінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

In Washington, I met with Italy’s President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.



I informed her about the situation on the frontline and the Russian air terror against Ukrainian cities. We discussed Ukraine's key needs, including air defense.



I am grateful that… pic.twitter.com/0vnbvXbwGZ

Реклама: