Зеленський обговорив із Мелоні ключові потреби України, зокрема ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За словами українського лідера, він поінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

In Washington, I met with Italy’s President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.



I informed her about the situation on the frontline and the Russian air terror against Ukrainian cities. We discussed Ukraine's key needs, including air defense.



I am grateful that… pic.twitter.com/0vnbvXbwGZ Реклама: July 12, 2024

"Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону (ППО)", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував прем'єрці за те, що обороноздатність та відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року.

Напередодні Зеленський висловив очікування, що оголошені системи протиповітряної оборони надійдуть в Україну якомога скоріше.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.