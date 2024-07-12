Зеленський обговорив із Мелоні ключові потреби України, зокрема ППО
Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 10:31 —
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).
За словами українського лідера, він поінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.
In Washington, I met with Italy’s President of the Council of Ministers, @GiorgiaMeloni.
I informed her about the situation on the frontline and the Russian air terror against Ukrainian cities. We discussed Ukraine's key needs, including air defense.
I am grateful that… pic.twitter.com/0vnbvXbwGZРеклама:– Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2024
"Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону (ППО)", – зазначив Зеленський.
Президент також подякував прем'єрці за те, що обороноздатність та відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року.
Напередодні Зеленський висловив очікування, що оголошені системи протиповітряної оборони надійдуть в Україну якомога скоріше.
Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.
Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.