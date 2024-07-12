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Зеленський обговорив із Мелоні ключові потреби України, зокрема ППО

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Новини — П'ятниця, 12 липня 2024, 10:31 — Андрій Синявський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єркою Італії Джорджією Мелоні на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у X (Twitter).

За словами українського лідера, він поінформував її про ситуацію на фронті та російський повітряний терор проти українських міст.

"Обговорили ключові потреби України, зокрема протиповітряну оборону (ППО)", – зазначив Зеленський.

Президент також подякував прем'єрці за те, що обороноздатність та відбудова України визначені пріоритетними питаннями італійського головування в G7 цього року.

Напередодні Зеленський висловив очікування, що оголошені системи протиповітряної оборони надійдуть в Україну якомога скоріше.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.

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Зеленський Італія Зброя ЗСУ
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